Normalistas toman caseta de La Venta

En franco reto a la autoridad, un grupo de seudo estudiantes de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, tomaron la caseta de peaje de La Venta para pedir cooperación de cien pesos.

A bordo de un autobús de la línea "Futura", alrededor de 30 sujetos, todos cubiertos del rostro, sin importarles que está penado por la ley hasta con 7 años de prisión la toma de las casetas de peaje, se apostaron en las entradas y salidas del puerto de Acapulco.

Lee también: Padres de los 43 y normalistas de Ayotzinapa tomaron casetas de peaje

Tal y como lo han hecho en otras ocasiones, desplazaron al personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), para pedir cooperación a los automovilistas de cien pesos para dejarlos pasar.

Algunos sujetos se molestaron por la cobertura que El Sol de Acapulco le dio a sus acciones, amenazando al fotoreportero Abraham Martínez, para que no les tomara gráficas y lo hicieron retirarse en tono amenazante.

Los elementos policiacos no intervienen en la toma de casetas. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

A distancia se encuentran unidades de la Guardia Nacional, pero sólo se dedican a observar las acciones de los sujetos esbozados, sin intervenir y ocasionalmente les toman fotos con sus teléfonos celulares.

Los sujetos no han dicho hasta que hora van a permanecer pidiendo cooperación a los automovilistas que entran o salen del puerto, sólo que si no dan cooperación no pasan, porque tienen a encargados de levantar el tubo para que puedan avanzar a su lugar de origen.