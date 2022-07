No vamos a caer en chantajes de empresarios: Abelina

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que no va a caer en el chantaje de empresarios que están acostumbrados a no pagar sus licencias de funcionamiento de acuerdo a lo que marca la ley de ingresos del municipio.

Lo anterior luego que dirigente de la Canirac, Enrique Castro Soto, pidiera al ayuntamiento cobros justos en las licencias de funcionamiento y la regularización del comercio informal que representa una competencia desleal para quienes pagan sus impuestos.

En entrevista luego de haber puesto en marcha el programa emergente de calles y avenidas en el tramo de la colonia Garita, la presidenta dijo que todos deben de ajustarse a lo que marca la ley.

"Necesitamos ordenarnos, la apertura de la honestidad que yo traigo, conviene a todos, yo no vengo con la guillotina, yo se los he dicho en reiteradas ocasiones no vengo por el dinero, tampoco por el cochupo, ayudemos todos a que el dinero ingrese al municipio, yo les convengo como soy", precisó la primera edil.

Manifestó que los recursos de los amparos es la herramienta que los empresarios utilizan para no pagar, así quedaron acostumbrados porque daban la "mochada".

Dijo que ha sido flexible con la mayoría de los empresarios, por lo que está en la mejor disposición de realizar una revisión para ver los casos, porque son grandes negocios los que quieren pagar mil 500 pesos por la licencia y esto no puede ser.

Agregó que no está mal informada sobre la situación de los pagos de las licencias de funcionamiento de grandes negocios, aún cuando en la dependencia de Reglamentos y Espectáculos, se hace como que no ven nada.

Aseguró que en su administración se deben de tomar decisiones en cuanto al ingreso del dinero al municipio.