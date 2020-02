No mencionaron que había problemas de inseguridad en obras de Acapulco: Rafael Navarrete

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Guerrero, Rafael Navarrete Quezada, aseguró que el titular de SEDATU, Román Meyer Falcón, no le mencionó durante su visita de supervisión que había obras federales detenidas por temas de inseguridad y solo leyó sus declaraciones a través de los medios de comunicación.

Entrevistado en Acapulco, el funcionario estatal, dijo que solicitó más información del tema, para que pueda dársela al gobernador, Héctor Astudillo Flores y se tomen las medidas pertinentes a través de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde participan las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“No me dijo que tuvieran alguna obra detenida. No lo mencionó ahí, no lo mencionó a nosotros. Si hay algún tema que lo comenten para decírselo al gobernador y que se plantee en la mesa de coordinación para a paz. Dijo que se les habían acercado, supongo que les exigían algo específico”, señaló.

Navarrete Quezada, señaló que la SEDATU realiza obras con una inversión de más de 600 millones de pesos en colonias como La Venta, Ciudad Renacimiento, Simón Bolívar, Emiliano Zapata, entre otras, donde se corrige el drenaje y pavimentan calles principales.

“No me dieron datos específicos, espero que me los den para planteárselo al gobernador (Héctor Astudillo)”, remarcó el titular de Obras Públicas de la entidad quien reconoció que la zona donde se construyen estas obras “son de incidencia delictiva”.

Asimismo, Rafael Navarrete, dijo que ha solicitado a la Sedatu que las obras que se realizan en Acapulco sean otorgadas a empresas guerrerenses para reactivar la economía y ayudar a los empresarios de este sector, tal y como lo ha realizado el gobernador, Héctor Astudillo Flores, durante su administración.