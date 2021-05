No me voy a enganchar en descalificaciones de mis adversarios: Mario Moreno

El candidato de la coalición PRI-PRD por el gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, aseguró que no se va a enganchar con los señalamientos sobre su profesión y otras observaciones que le han hecho sus contrincantes, toda vez que se dedicará a hacer su campaña y llevar propuestas a los ciudadanos.

Entrevistado luego de visitar varios municipios en la región Centro del estado, el abanderado priista consideró que los ciudadanos no quieren personas improvisadas en el gobierno y dijo tener la experiencia para sacar adelante al estado si la mayoría de la gente le da su confianza el 06 de junio.

“Definitivamente yo no me voy a enganchar, eso de que viene la parte dura yo no lo creo. Engancharme, claro que no. Las cosas de quien vienen, definitivamente. Yo soy muy respetuoso, he estado haciendo campaña, voy a seguir haciendo campaña con propuestas. Guerrero necesita que haya paz, que haya tranquilidad. Que quienes estén buscando ser el gobernador de Guerrero lleven propuestas serias, responsables, y yo en eso estoy, no me engancho en lo demás”, expresó.

Local Otorgará la SSP seguridad y acompañamiento a las candidatas y candidatos en Guerrero

Sobre la supuesta intromisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el proceso electoral de Guerrero, consideró que el mandatario tiene su ruta y la respeta, pero insistió que no ha habido equidad y se deben respetar las leyes electorales.

“Bueno así de bote pronto pues no hay equidad, pero él sabe su ruta y lo único que te puedo decir es que nosotros estamos trabajando para ganar. Yo lo único que te puedo decir es que no va a funcionar, no va operar aquí en Guerrero y vamos a ganar la gubernatura de Guerrero”, dijo.

Moreno Arcos, insistió que no buscará la pelea con ninguno de sus adversarios políticos y centrará su atención en las propuestas que está presentando a los ciudadanos para mejorar las condiciones en seguridad, servicios públicos, obras y turismo, que es lo que más le han solicitado en sus recorridos.