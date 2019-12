No me interesa que la Cofepris no avale muestreos de laboratorio particular: Adela Román

La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, dijo que no le interesa si la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), avala o no los muestreos que mandó a hacer con un laboratorio particular sobre el estado que guardan las playas del puerto.

Entrevistada luego de encabezar la entrega de tinacos en la colonia Morelos, la primera edil, dijo que el lunes recibirá los resultados de laboratorio y adelantó que de las tres playas que mencionó Cofepris que están contaminadas, solo una rebasó la norma federal.

"Si no lo avala la Cofepris no me interesa, me interesa que las playas estén limpias, el día lunes nos van a dar los resultados y nos adelantaron que solo una de las playas rebasa la normatividad", explicó.

Román Ocampo, adelantó que solicitará una reunión con el director general de la Cofepris en la Ciudad de México, para hablar del tema de las playas, y de otros casos de salud y medio ambiente que competen a Acapulco.

En otro tema, Adela Román, respondió a las críticas de algunos hoteleros quienes se han quejado por el cobro de algunos impuestos que antes no pagaban, y les dijo que está dentro de la ley y antes no se cumplía, porque así lo decidieron administraciones pasadas.