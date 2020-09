No hubo violencia de género contra alcaldesa en el segundo informe de gobierno: Víctor Aguirre

Durante la sesión solemne de cabildo, en la que se dio a conocer el segundo informe de gobierno, no hubo violencia de género ni política en contra de la alcladesa de Acapulco Adela Román Ocampo.

El regidor del PRD, Víctor Aguirre Alcaide, en conferencia de prensa, aseguró que la posición de las fracciones partidistas que integran el cabildo de Acapulco, son en respuesta a un informe no en contra de la persona que gobierna la ciudad.

"La alcaldesa, no ha entendido que las cosas están mal, todo mundo se está dando cuenta que que las cosas en Acapulco no están bien, solo ella se empeña en que las cosas van bien y no en sentido contrario", expresó el edil perredista.

Añadió, que no se puede decir que en la postura de los regidores del PRD, PT, PRI y del mismo Morena, hubo violencia de género y política, cuando sólo se reconoció que no se tiene un avance en este gobierno.

Agregó, que los dos regidores del PRD en el cabildo, son una oposición contundente, responsable y clara, la cual tiene el compromiso de reconocer si hay avances, pero también si existe retroceso como es el caso en está ocasión.

Recordó, que hay cosas que no se han cumplido, y que fueron cosas que se prometieron, como es el caso de la destitución de todos los funcionarios de la CAPAMA que no se cumplió, el alto costo de recurso en rubros para enfrentar la pandemia del Covid-19 como la adquisición de diez mil kits de limpieza por la cantidad de siete millones.