No hubo abuso de autoridad por parte de Policías Turísticos, afirma Vargas Miranda

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Miguel Ángel Vargas Miranda, afirmó que no hubo abuso de autoridad, sin embargo, reconoció que no se "logró llevar bien los pasos", por parte de Policías Turísticos que detuvieron a un joven el pasado 28 de noviembre en la avenida Costera Miguel Alemán.

Vargas Miranda, indicó que de los seis Policías Turísticos que participaron en la detención, solo dos fueron arrestados por 24 horas en su zona de trabajo, pero dijo, "sin perjuicio de su servicio", es decir, sin dejar de laborar, sólo se mantuvieron en el cuartel. Policiaca Denuncian presunto abuso de autoridad por parte de Policías Turísticos

En declaraciones afuera de la corporación policiaca, afirmó, que "no hubo abuso de autoridad, al final lo único que los compañeros policías turísticos hicieron fue llevar a cabo el protocolo de uso racional de la fuerza", y que la persona detenida estaba "obviamente estaba en estado de ebriedad,se verificó con el juez calificador y obviamente se iba a resistir".

Se le insistió que seis policías para una detención es un exceso de fuerza, por lo que podría considerarse un abuso de autoridad, el jefe policiaco, reconoció, "no se logró levar bien los pasos, pero si apegado a ello, por esa simple razón, se llevó a hacer una sanción a los compañeros; el tema no fue tanto el cómo, ya que al final los seis policías llegan a apoyarlo, no hubo una coordinación con el que iba de encargado para desplegar bien a su gente y poder hacer bien el aseguramiento".

También, informó que de los seis policías turísticos que participaron en la detención del joven, solo dos policías que actuaron recibieron la sanción, quienes fueron, "el que iba al mando y el que lo estaba apoyando", además de que tomaron un curso para apegarse bien al protocolo de uso racional de la fuerza.

Con respecto a la queja que inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), luego que en redes sociales fuera difundido un video de la detención del joven por seis Policías Turísticos, Vargas Miranda, indicó que esta en espera a que llegue la queja a la SSP y "así informarle puntualmente todo lo que se requiera, tanto el informe de los compañeros anexarle el certificado médico del detenido y su hora de ingreso al área de barandillas".

Por otra parte, aseguró que reforzarán los operativos coordinados con otras corporaciones policíacas en zonas de Acapulco, luego que este miércoles por la noche, cuatro hombres fueran asesinados a balazos en la colonia Francisco Villa.

El pasado 28 de noviembre, el Sol de Acapulco, informó, sobre un presunto abuso de autoridad por parte de Policías Turísticos, denunciado en un video difundido en redes sociales, luego de la detención de un joven tras una aparente revisión de rutina donde fue sometido, ahorcado y tirado, en plena avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco.