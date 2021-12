No hay quejas de turistas por abuso de policías viales

A pesar de las constantes quejas por presuntos abusos de parte de policías viales contra de turistas en esta temporada de vacaciones, la síndica de Gobernación y Seguridad, María Inés Mendoza, afirmó que hasta el momento no se ha registrado ningún procedimiento administrativo en contra de algún efectivo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Señaló que si hay alguna queja por parte de algún turista en contra de un elemento de seguridad se debe de acudir a la dependencia para presentar la queja y de esta forma, se pueda dar el trámite correspondiente tomando en cuenta los derechos que también tienen los policías al interior de la Comisión de Honor y Justicia la cual preside al interior del cabildo.

“Ya se tiene una disposición con el secretario de Seguridad Pública para que se instruya a los elementos a que se conduzcan como lo marca el artículo 21, con legalidad, profesionalismo, con honestidad y siempre respetando los derechos humanos de los ciudadanos que llegan al puerto y de los propios acapulqueños que también hacen uso de las vialidades de la ciudad”, precisó.

La síndica expresó que la instrucción a los elementos policiacos, entre estos los de la Policía Vial, es que actúen conforme a derecho y que se proceda a infraccionar a los turistas que lleguen a violar en algún momento el reglamento de Tránsito del municipio, y si no que se sea respetuoso y que no se afecte cuando no se tenga algún motivo legal.

Recalcó que, hasta el momento, no se tiene ninguna queja presentada por algún ciudadano turista en contra de un elemento en el Consejo de Honor y Justicia, así como de algún policía de la Secretaría de Seguridad en contra de algún alto mando.

Por otro lado, informó que tampoco se ha recibido alguna notificación por abuso de autoridad ni por hostigamiento en contra del secretario de Seguridad, Maximiliano Serrano Pérez, esto de acuerdo a la queja que se presentó el pasado nueve de diciembre en la delegación de Derechos Humanos por el ex director de la Policía Municipal Preventiva, Samuel Buenfil Espinoza.