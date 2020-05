No hay necesidad de que el 100 por ciento del transporte este circulando: Manzano Rodríguez

El secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, dijo que en Acapulco, no es necesario que el 100 por ciento de las vehículos del Servicio Público y particular circulen en estos momentos de emergencia sanitaria, por lo que se mantendrá el programa de "Hoy no Circula".

"Desde hace más de un mes, toda la actividad turística y comercial de la ciudad, está detenida, y por lo tanto, no es necesario que todos los vehículos, estén en circulación, se debe de respetar el operativo que se inició desde el pasado jueves como una medida para evitar la movilidad en la vía pública", expresó Manzano Rodríguez.

Agregó que no habrá marcha atrás al operativo, "Hoy no Circula", y que con este programa, se podrá evitar que se siga la movilidad social en las avenidas de la ciudad, sobre todo luego que se dio a conocer que en Acapulco, se tiene el 50 por ciento de los contagios que hay en el estado.

Por último, Manzano Rodríguez, agregó que el "Hoy no Circula", en Acapulco, estará vigente durante todo el tiempo que dure la fase tres de la emergencia sanitaria del Covid-19.