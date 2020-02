No hay fecha para la sustitución de caballos: Artemio Peláez

El presidente de la Unión de Conductores de Calandrias del Fraccionamiento Marroquín, Artemio Peláez de la Fuente, informó que aún continúan sin saber cuándo serán sustituidos los caballos de cuyos dueños ya firmaron el acuerdo de sustitución con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), y vaticinó que dicho cambio no afecte su economía.

El pasado sábado 8 de febrero, un total de 23 concesionarios del sector signaron el acuerdo formalmente con la autoridad, con lo cual se iniciaría el procedimiento de adquisición de los nuevos vehículos que jalaran de los carruajes sobre la avenida costera Miguel Alemán, sobre ello, el dirigente del sector solicitó a los actores políticos que se abstengan de colgarse del acuerdo, ya que la firma fue por decisión propia de los interesados. Estado Se suma Guerrero a campaña "Yo te defiendo"

Consultado vía telefónica, Peláez de la Fuente mencionó que continúan a la espera de que se les informe cuando se realizará el cambio para entregar los caballos y así iniciar con la nueva etapa de las calandrias tiradas por un vehículo automotor.

“Estamos esperando a que nos indiquen, nosotros ya nos apegamos a la ley y no porque estemos maltratando a nuestros caballos, sino porque la ley es clara y dice que no pueden trabajar sobre el pavimento, es por eso más que todo. Esperemos que el cambio que se viene no nos afecte, porque el turismo nos dice que lo que quieren son los caballos”, mencionó.

El también propietario de concesiones, aseguró que la mejor opción de sustitución será las cuatrimotos, por lo pronto, continuarán dando el tratamiento adecuado a los equinos que siguen bajo su cuidado hasta que se realice la entrega.