No habrá condonación de pago de agua potable, advierte CAPAMA

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Hugo Lozano Hernández, afirmó que no habrá condonación de pagos del servicio de vital líquido, esto pese a la suspensión que se ha tenido por las afectaciones provocadas por el paso del huracán John.

El titular de la CAPAMA, expresó que la ley no considera condonar el pago de los recibos de agua, aún cuando no se tenga el servicio como está sucediendo en este momento en que la producción que se tiene en los sistemas de captación es de mil 600 litros por segundo.

“La ley no contempla el no pagar agua, pero se puede hacer la propuesta al interior del consejo de administración de la Capama, como se hizo en el tiempo de Otis, donde por lo menos se aprobó el descuento que se hizo, pero en si condonación no hay”, expresó el titular de la paramunicipal.

Indicó que si se llegara a registrar un proceso de condonación de pagos a los consumidores de agua, se podría tener un proceso muy complicado financieramente para la Capama, porque es un organismo independiente que no recibe recursos de la federación, el estado y el propio municipio.

Instalación de nuevos equipos de bombeo y arrancadores en los sistemas de captación Papagayo I y el Acueducto Lomas de Chapultepec. / Foto: Cortesía | @AcapulcoGob

Lozano Hernández, señaló que el ingreso económico que tiene la Capama por el concepto de pago de agua mes con mes, ayuda a cubrir los pagos de nómina de trabajadores que representa el mayor gasto para la dependencia, así como el pago de proveedores, la compra de herramientas, equipo de trabajo, y piezas que se requieren para la reparación de las constantes fugas que se registran en la vieja tubería.

Refirió que es imposible que se pueda aprobar en el consejo de administración de la Capama, una condonación de pago de agua en la ciudad, porque sería meter a la dependencia en un problema financiero.

Son más de 20 días que se tiene sin suministro en un 100 por ciento en la ciudad, desde el paso del huracán John que afectó equipos de bombeo y arrancadores en los tres sistemas de captación de agua que se tienen para cubrir la demanda de la población.