No habrá ampliación en horario de venta de bebidas alcohólicas

El secretario general del Ayuntamiento Ernesto Manzano Rodríguez, afirmó que no habrá ampliación en el horario para la venta de bebidas alcohólicas, en bares, restaurantes y en tiendas comerciales, como lo solicitaron empresarios de la CANIRAC.

Manzano Rodríguez, manifestó que el horario para la venta de bebidas alcohólicas, está establecido en el diario oficial del gobierno del estado hasta las 6:00 de la tarde, como medida para contener la tercera ola de la pandemia del Covid-19. Local Piden reconsiderar la prohibición de venta de alcohol

"No se puede aplicar el horario, para vender bebidas embriagantes, como lo piden los empresarios, porque no se puede poner en riesgo la salud de los acapulqueños en esta tercera ola de la pandemia, el Ayuntamiento no implementó el horario, y por lo tanto este debe de respetarse en todos los establecimientos comerciales", precisó.

El pasado martes 25 de agosto, empresarios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), pidieron a las autoridades reconsiderar el horario para la venta de bebidas alcohólicas hasta después de las 6:00 de la tarde, debido a que han caído en un 70 por ciento los ingresos en los establecimientos comerciales.

Ernesto Manzano, agregó que por parte del gobierno municipal, se mantendrán los operativos para obligar a que se siga cumpliendo con los protocolos sanitarios que se tienen establecidos en el periódico oficial en este semáforo epidemiológico color rojo.

Agregó, que en Acapulco, se mantiene la instrucción de aplicar los procedimientos administrativos que marca la ley sanitaria en los negocios, donde se detecte que no se respeta el horario de la venta de bebidas alcohólicas.

Hasta el momento, en la ciudad, han sido clausurados un total de 415 establecimientos comerciales, por no respetar los protocolos sanitarios, como los aforos permitidos, los horarios de funcionamiento, el uso del cubrebocas y la sana distancia.