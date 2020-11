No es pertinente pasar a semáforo amarillo: restauranteros

El vocero del Colectivo Aislados pero Unidos, Enrique Castro Soto opinó que no es pertinente que Guerrero pase en esto momentos al semáforo epidemiológico amarillo, pues generará altibajos y al abrir la puerta en diciembre a la economía ocasionará que en Enero estén cerrando los negocios porque los contagios por el Covid-19 aumentaron.

En entrevista, dijo que poco a poco los empresarios se han tenido que ajustar a esta nueva normalidad y reconoció la labor que vienen realizando las autoridades gubernamentales de ir generando estos protocolos de sanidad, pero también teniendo la apertura de irlos ajustando de tal manera de que la sociedad se acostumbre. Local No hubo abuso de autoridad en detención de turista: Jondalar Castillo

“Los gobiernos han hecho una buena medida de contención a pesar de que en estos últimos dos puentes vacacionales tuvimos un alta afluencia de turistas y nosotros estamos preocupados porque consideramos que pudiéramos llegar al periodo vacacional con un alto número de contagios, es decir que los esfuerzos que ha estado haciendo el gobernador (Héctor Astudillo Flores) y la alcaldesa (Adela Román Ocampo) pudiera no tener resultados porque los turistas y la sociedad no entiende la obligatoriedad de usar el cubrebocas”, advirtió.

Dijo que los restauranteros le dan toda la confianza a los tres ordenes de gobierno pero le piden al mandatario estatal, Héctor Astudillo Flores que no bajen la guardia y se generen altibajos de contagios “al final de cuenta la decisión es del gobernador en este momento y el municipio finalmente acata y ejecuta los protocolos que emite el gobierno del estado”.

El vocero de los restauranteros, consideró que no es pertinente que Guerrero pase a semáforo amarillo en estos momentos, al menos que las autoridades de salud cuente con los insumos, camas, recursos suficientes para atender los altos contagios.

“Yo creo que no y se ha mantenido una buena política de contingencia y no ha sido como esperamos pero los gobiernos están tratando de mantener la rienda y tal vez en algunos puntos liberar la actividad económica pero no de manera generalizada y no sería prudente abrirlo completamente como un Semáforo amarillo”, puntualizó Castro Soto.

Recomendó seguir manteniendo la vigilancia y hacer valer los protocolos sanitarios en aquellos lugares que son de alto riesgo como playas, mercados y transporte público como es el caso del Acabus que siempre va reventar y esos puntos no se tiene que liberar.