No es momento de poner en riesgo la salud con festejos sociales: Cuauhtémoc Gayoso

El coordinador de Protección Civil municipal Cuauhtémoc Gayoso Pérez, dio a conocer que de abril a la fecha más de cinco mil personas han sido dispersadas de eventos sociales como bodas, XV años y festejos de cumpleaños en distintos puntos de la ciudad.

Señaló que de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional y policías preventivos, han sido suspendidas festividades donde participan hasta 400 personas violando los protocolos de prevención sanitaria. Estado Continúa aumento de casos de Covid-19 en Zihuatanejo; llegó a los 800 contagios: SSA

"No es momento de poner en riesgo la salud con este tipo de festejos que están prohibidos desde el mes de abril, es lamentable que mucha gente, no respete las medidas sanitarias y se concentre en fiestas, cuando otras se encuentran hospitalizados con el riesgo de perder la vida a consecuencia del Covid-19, no se deben de relajar las medidas, se deben de cumplir para disminuir los contagios", expresó Gayoso Pérez.

Dijo que las zonas donde se han suspendido eventos sociales en estos momentos de pandemia, son Renacimiento, Zapata, la colonia Progreso, Puerto Marqués, Llano Largo, el Fraccionamiento Casas Homex, el fraccionamiento El Palmar, El Coloso.

Así como los poblados de El Arenal, El Bejuco, la Sabana donde se dispersaron a más de 400 personas de una fiesta al santo patrono del lugar, La Venta, la zona de Caleta, en la Jardín y el Infonavit Alta Progreso.

Añadió, que los operativos por parte de Protección Civil para suspender todo tipo de festejo que represente un riesgo sanitario en la ciudad, se mantendrán con la finalidad de poder superar el color naranja y pasar al amarillo en el semáforo epidemiológico.

Por último el titular de Protección Civil en el municipio, manifestó que si se han dado casos de resistencia para suspender algunos eventos, por lo que se procede a las advertencias de aplicar sanciones y hasta posibles detenciones por parte de los elementos de seguridad pública.