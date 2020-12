No denunció ASE a tres ex funcionarios de CAPAMA: Torrezs Valdez

El titular del Órgano de Control Municipal, Francisco Torres Valdez, afirmó que la Auditoría Superior del Estado, solapo a los tres ex funcionarios de la CAPAMA que provocaron el quebranto financiero en la administración pasada al no iniciar una denuncia penal en su contra para poder fincar responsabilidades ante la ley.

En entrevista luego de haber tomado protesta como presidente de la Asociación de Contralores Municipales en el Estado de Guerrero, Francisco Torres Valdez, explicó que la contraloría del estado, es quien realizó la auditoría en la CAPAMA y por lo tanto está instancia debió proceder con una denuncia penal.

"Tengo pleno conocimiento de que por lo menos dos de los tres ex funcionarios de la CAPAMA, se pasean libremente por Acapulco, porque no se hizo el procedimiento penal en su contra, yo hasta el momento desconozco, si estos cumplieron con regresar el recurso por el cual fueron inhabilitados únicamente", expresó Torres Valdez.

Los tres ex funcionarios que fueron inhabilitados en el mes de mayo del 2019, fueron Javier Chona quien fungió como director del organismo, el ex director de finanzas, Guillermo Galeana y Juan Ramírez ex director del área operativa de la CAPAMA, por no haber comprobado el uso de 146 millones del ejercicio fiscal 2016.

Torres Valdez, argumento que la Contraloría Superior del Estado, lo único que hizo fue poner a disposición de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado el caso para que estos procedieran con las acciones, cuando el problema debió de haberse denunciado de manera penal por la ASE.

Recalcó que hasta el momento, se desconoce si el recurso económico ya fue regresado por los tres ex funcionarios a la paramunicipal.