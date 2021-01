No cumplen medidas preventivas contra Covid-19 en hospital del ISSSTE, denuncian derechohabientes

Derechohabientes del ISSSTE en Acapulco denunciaron que, el personal del hospital de esta institución ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines, han dejado de aplicar las medidas preventivas a los pacientes que acuden a consulta o por medicamentos a la farmacia, porque no toman la temperatura ni aplican gel antibacterial como al principio de la pandemia por Covid-19.

En un recorrido por el nosocomio se constató que, los guardias de seguridad no cuentan con termómetro ni gel para aplicar a los pacientes que ingresan, tampoco existen dispensadores al interior del hospital y los baños están sucios, sin jabón ni agua potable para el lavado de manos. Estado Aumenta 40% la hospitalización por Covid-19

“Se está cayendo a pedazos este hospital del ISSSTE cada vez está peor, al principio de la pandemia cuando venía por mi medicina te tomaban la temperatura y daban gel, ahora nada, como que se relajaron, ahora volvemos a semáforo rojo y ni así, cada vez estamos peor”, expresó, don José Antonio López, derechohabiente.

Por su parte, María del Carmen González, aseguró que, en general las instalaciones están sucias, el área de espera, los baños y el elevador no sirve, por lo que ella que se traslada en sillas de ruedas tiene que ser apoyada por otras personas para subir al consultorio en el primer piso donde recibe su consulta.

“Es un martirio venir a consulta aquí al ISSSTE de por sí me la cancelaron ya tres veces por el coronavirus y llego y no sirve el elevador, me cargaron unos muchos y mi nieto, pero si está muy deteriorado oiga el hospital, ya nos da mucho miedo venir, luego a los pacientes los sacaron ahí donde era el área de espera de urgencias”, dijo.

Cabe mencionar que, en varias ocasiones trabajadores de este hospital han solicitado al gobierno federal recursos extraordinarios para la remodelación del hospital que tiene más de 40 años de antigüedad, además de la construcción de uno nuevo donde puedan ofrecer una mejor atención a los derechohabientes.