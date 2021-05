Niega candidata de MC de Ixcapuzalco que se haya escondido por amenazas

La presidenta y candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano (MC) del municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco), Olivia Azucena López Rogel, negó que se haya escondido por algunos días y dejar de hacer campaña por amenazas sino que fue por motivos de salud.

En conferencia de prensa, la alcaldesa dijo que se reelegirá a la presidencia municipal y aclaró que decidió no hacer campaña por el tema del Covid-19 y no arriesgar la salud de los ciudadanos y de su equipo de trabajo.

"Estoy bien y no estamos amenazados y municipio es de los más tranquilos que hay en el estado. Hoy que soy presidenta y candidata mi municipio no ha tenido ninguna amenaza y del estado no conté ni con policías estatales y no estamos haciendo campaña porque como alcaldesa invertí recursos para la enfermedad del Covid-19 y no por la ambición de querer ganar voy a arriesgar a mis ciudadanos y tomamos medidas con mi planilla no hacer campaña", aclaró la candidata por la alcaldía de Pedro Ascencio de Alquisira.

Sin embargo, el 7 de mayo, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences, declaró que la candidata a presidencia municipal de Pedro Ascencio de Alquisiras, Olivia Azucena López Rogel, se encuentra escondida y sin hacer campaña de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, debido a que fue amenazada por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

El presidente estatal del MC, Adrián Wences Carrasco, dijo que la candidata es muy competitiva y no interpuso denuncia penal porque tiene miedo y está escondida.

Ahora, la candidata desmintió las declaraciones que hizo su dirigente estatal a medios de comunicación y aseguró que se ausentó 10 días por problemas de salud, debido a que estuvo a punto de darle una parálisis.

El dirigente estatal incluso declaró en esa entrevista a medios que el partido pidió a la Secretaría de Seguridad Pública nacional apoyo para la candidata y su familia y envió resguardo con elementos de la Guardia Nacional.

Insistió, la candidata Olivia Azucena López que decidió no hacer campaña por salud y no por amenazas de algún grupo delictivo. "Los ciudadanos el día de la elección me van a ver en la boleta y ese día se van a dar cuenta que Olivia Azucena López vuelve a participar como candidata a la alcaldía".

"A mí hace dos semanas me quiso dar una parálisis facial y por eso tuve que ausentarme casi diez días de mi pueblo pero hoy por hoy le estamos echando ganas" y añadió que aunque se le complica un poco se están promocionando en redes sociales.