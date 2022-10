Necesario despedir a tres mil trabajadores del Ayuntamiento

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, afirmó que la administración que encabeza se encuentra saturada en cuanto al número de empleados que están considerados dentro de la nómina municipal, y agregó que se requiere dar de baja a un total de tres mil trabajadores para poder bajar el costo económico que representa el pago de salarios de manera mensual y adelanto que no habrá plazas porque no hay recursos.

Al encabezar el pago de las becas económicas a dos mil 500 estudiantes del nivel básico que resultaron beneficiados con el programa “Estudiar para Transformar” en la Unidad Deportiva Vicente Suárez, la presidenta aseguró que de los más de tres mil 971 mil millones de pesos que se aprobaron en el presupuesto de egresos 2022, el 71 por ciento de este lo que representa más de dos mil 100 millones de pesos, se destina al pago de la nómina y el gasto corriente que se tiene en el municipio.

Mientras que únicamente el 22 por ciento del presupuesto de egresos total, es para inversión productiva, y el siete por ciento se está destinando para el pago de las millonarias deudas que se tienen desde pasadas administraciones, por lo que es necesario que se tomen medidas para poder contar con mayor recurso económica que sirva para poder hacerle frente a los problemas que se tienen en la ciudad como la pavimentación de calles, escuelas, drenaje, agua potable entre otros más.

López Rodríguez encabezó el pago de becas económicas a dos mil 500 estudiantes. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

“Yo tengo que hablar con la sociedad porque estamos saturados, y no puedo incrementar la nómina, porque no nos alcanza para pagar, se deben de dar de baja tres mil trabajadores, para hacerle frente a otros problemas, yo no se si se ama a Acapulco, no podemos seguir en la misma ruta, todos tenemos que ayudar a que la nómina del ayuntamiento baje y no que se siga incrementando cuando no se tiene el presupuesto para pagar más salarios”, expresó la edil acapulqueña.

Abelina López, aseguró que ella misma pondrá el ejemplo, porque cuando termine su administración, todos los empleados y funcionarios que llegaron con ella a la administración, no se quedarán en la nómina del municipio porque esto afectaría en mucho al que venga a gobernar Acapulco, además de los servicios públicos que también se afectan por la falta de recursos.

En su declaración la presidenta, insistió en el llamado para que todos los sectores de la sociedad acapulqueña trabajen para poder levantar la ciudad porque la situación en la que se encuentra Acapulco es complicada en todos los sentidos.

De acuerdo a la propia alcaldesa en su primer año de su gobierno, se han dado de baja a unos 800 trabajadores de los más de ocho mil 500 que representaba la nómina hasta la pasada administración que encabezó la ex alcaldesa Adela Román Ocampo, está reducción ha generado un ahorro económico de ocho millones de pesos.