Muy a su estilo expresa el arte de la música

Directo de Nezahualcóyotl, Estado de México, Ulises llega a conquistar al puerto de Acapulco, con su música y de paso sacar provecho a la temporada de vacaciones de Semana Santa.

Utilizando bocinas y un aparato reproductor, instala sus timbales y con las baquetas le da su propio estilo, para entonar la canción a interpretar.

No necesita de mucho espacio, le es suficiente una pequeña área para colocar sus instrumentos y el aparato reproductor de sonido, para entonar su música.

En breve entrevista, revela que tiene 20 años cantando, aunque no es su único modus vivendi, pues también es un consumado mago.

Y no es un artista callejero cualquiera, en ese sentido afirma que hay niveles y por eso le gusta salir a trabajar con traje, aunque en el caso de Acapulco lo agobia la calor (sin darse cuenta que lo puede volver violento).

Sin embargo, es más su necesidad de ganarse unas monedas que el abrasador sol de la mañana "porque el artista no sólo vive del aplauso, también tiene que comer".

Confiesa que se vino toda la familia, al llegar se distribuyeron en varios puntos para probar suerte y él lo hizo en el zócalo, en donde espera que sepan apreciar su arte y le den unas monedas.

No le pasa desapercibido que se le quiere escuchar, por lo que enciende sus aparatos y pone la pista de un éxito de Michael Jackson, toma las baquetas para tocar los platillos y lo hace suavemente.

Después de unos breves segundos, empieza a cantar, pero no se le entiende nada por más que se le pone atención, pero esto no lo amilana y le da vuelo a su arte callejero, por lo que mejor lo dejamos para no espantar a la clientela.