Músicos piden a las autoridades "que los dejen trabajar"

Músicos Unidos del Estado de Guerrero, pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que los dejen trabajar y se reactiven los eventos donde ellos pueden tocar para obtener ingresos, luego de parar actividades desde hace siete meses por la emergencia sanitaria por Covid 19.

José Juan Fernández, representante de músicos de la región Acapulco, dio a conocer en conferencia de prensa un pliego petitorio para reactivar sus actividades del gremio musical y recalcaron que “la música no transmite el virus del Covid-19”. Estado Presenta Astudillo nuevas medidas para reducir contagios de Covid-19

Músicos de las siete regiones del estado, manifestaron que el sector artístico es el más golpeado por la pandemia y que fueron los primeros en parar actividades, pues de inmediato se cancelaron las ferias, espectáculos y eventos sociales.

Al dar a conocer el pliego petitorio de sus demandas que harán llegar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pidieron la autorización de las actividades y que la arquidiócesis en el estado de Guerrero también permita que la iglesia católica lleve acabo las celebraciones como boda, bautizo y 15 años.

Además de abrir los salones de fiestas, centros sociales y jardines de eventos donde ellos puedan tocar con las medidas sanitarias.

Solicitaron por escrito que se les ampare a los músicos ante cualquier actividad musical y se les incluya en programas de apoyo económicos.

Los músicos recordaron que tienen siete meses que han dejado de llevar el sustento a sus familia, luego de cancelar actividades musicales en lugares cerrados.

“Estamos pidiendo una respuesta, una solución a los tres niveles de gobierno para saber cómo solucionar esta problemática de no poder trabajar ...No queremos vernos en la revuelta de cerrar calles, de hacer manifestaciones en las cuales podamos afectar al puerto y a todo el estado...Nosotros el gremio de músicos estamos aquí reunidos para pedir una solución”, precisaron los afectados de la industria musical.

Gerardo Wences, musico de la región de la Tierra Caliente dijo que están viviendo la misma problemática de la falta de empleo.

Dijo que los músicos son parte de la sociedad y como sociedad están pagando impuestos y hoy exigen a los tres niveles de gobierno que los regresen a ver y les permitan trabajar. Estado Inician destinos turísticos de Guerrero fin de semana con 27.8% de ocupación hotelera

Señaló que los músicos serán los últimos en reanudar las actividades, mientras que el transporte público no ha dejado de trabajar y de obtener ingresos y es donde está latente los focos de contagio.

“Se ha aperturado playas, bares, reuniones políticas donde existe aglomeraciones donde no se respeta la sana distancia, ni el uso del gel y el cubre bocas y las actividades donde la mayoría de nosotros nos ganamos la vida como boda, quince años, bautizos y donde depende la realización de estos eventos de la iglesia no se pueden llevar acabo porque el gobierno del estado no está dando autorización”, dijo el músico Gerardo Wences.