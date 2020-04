Músicos denuncian falta de pagos de dos hoteles y dos restaurantes

La dirigencia de la sección 52 del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Estado de Guerrero (SUTMEG), denunció ante las autoridades del trabajo a nivel estatal y federal a dos hoteles y dos restaurantes que se han negado a garantizar el pago de salario después de haber mandado a descansar de manera obligatoria a los músicos por la pandemia del Covid-19.

A través de un escrito dirigido al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Guerrero, Oscar Rangel Miravete y con atención a la STPS federal, el secretario general del Sindicato Natalio Carlos Ramírez Torres, informó que los hoteles Dreamscape Acapulco Resort y Spá, así como el hotel El Cano, han decidido no pagar un solo peso a los trabajadores de la música que laboran en dichas hospederías el tiempo que sean mandados a descansar obligatoriamente.

En el documento se detalla que el gerente del primer hotel en mención "de nombre Jesus García, manifiesta que no tiene facultades para resolver, ya que esta instruido por el dueño del hotel de nombre Shakalo de "no pagar nada", mientras que en el caso del hotel El Cano, su gerente "de nombre Pedro Haces Sordo, manifestó que el apoderado legal de su empresa dijo que no procede el pago del salario mínimo por 30 días".

Por otra parte, se menciona que los restaurantes Beto's y Paradise, ubicado en la Condes y propiedad de la familia del sectario de turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, suspendieron a los músicos quedándoles a deber días y sin ofrecerles garantía alguna.

Por lo anterior solicitan la intervención de la autoridad en la materia para hacer justicia a los compañeros que se han dudado desamparados económicamente en plena Emergencia Sanitaria.