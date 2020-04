Multas y arrestos a quien no quiera salir de las playas: Adela Román

Luego de afirmar que el país, el estado y Acapulco, se encuentran en un problema extremadamente grave por la pandemia del Covid-19, la presidenta Adela Román Ocampo, advirtió que se aplicarán multas y arrestos en contra de las personas que se resistan a salir de las playas en estos momentos de contingencia. Dijo que su gobierno solo apoyará con despensas a ciudadanos, pero no bajo presiones.

En entrevista radiofónica, la primera edil de la ciudad, indico que el cierre de todas las playas, fue una disposición del gobierno federal y del estado, por lo que se debe de cumplir para evitar contagios del Covid-19. Local Cierra Mundo Imperial atracciones, centro de convenciones y restaurantes por contingencia

"Estamos ante un problema extremadamente grave, y las medidas que se tomen para enfrentar la pandemia, cada vez serán más drásticas, y se tendrán que cumplir para evitar que el virus, afecte de manera considerable", expresó Román Ocampo.

En el caso de las playas, la alcaldesa, dijo que los elementos de seguridad como militares, guardia nacional van a invitar a los turistas y acapulqueños a salir de las playas, y si hay resistencia, se aplicaron las multas y en su caso los arrestos correspondientes.

Indicó que las instrucciones que se tienen, son claras, para evitar las actividades en las playas, "vamos a aplicar multas y arrestos, porque lo importante es evitar contagios".

Por otro lado, Adela Román Ocampo, manifestó que por parte del ayuntamiento, ya se dieron instrucciones para mantener los operativos de lavado de terminales de autobuses, de sitios de taxis, mercados, plazoletas y calles de la ciudad.

En cuanto a los apoyos, la primera autoridad, afirmó que su gobierno no dará ayuda económica, debido a que no cuentan con la capacidad financiera, sin embargo, se otorgarán despensas, pero no bajo presiones por parte de algunos dirigentes que llevan a la gente a bloquear carreteras.

Explicó que la entrega de las despensas, será casa por casa, por lo que no es necesario que se acuda al ayuntamiento a exigir recursos.