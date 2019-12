Muestreo de playas ordenado por el Ayuntamiento no tiene validez ante la Cofepris: SSA

El Secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que, el muestreo de la calidad del agua en las playas que ordenó el ayuntamiento de Acapulco no tiene validez ante la Cofepris, porque el laboratorio contratado no tiene la facultad ni autorización por parte de este organismo para ese tipo de trabajos.

Entrevistado al finalizar la reunión de seguimiento de la temporada vacacional decembrina, el funcionario estatal, señaló que, el único lugar avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es el Laboratorio de Salud Pública "Dr. Galo Soberón y Parra", el cual es el responsables de los muestreos en las playas de la entidad. Local Comienzan colocación de Plataformas para pirotecnia en la bahía de Acapulco

"Esta avalado por la Cofepris, más no para los muestreos de las playas, para está actividad no está avalado para la Cofepris este muestreo que mandó a hacer el ayuntamiento no tiene validez", señaló.

De la Peña Pintos, dijo que una vez que el ayuntamiento haya hecho los correctivos pertinentes en las tres playas contaminadas por descargas de aguas negras, se volverá a hacer un nuevo muestreo, el cual tendría que ser al concluir la actual temporada vacacional decembrina.

Detalló que no se han hecho cambios sobre los resultados del último muestreo dado a conocer por la Cofepris hace diez días, donde señalan que las playas Icacos, Suave y Manzanillo, están contaminadas y no son aptas para el uso recreativo.