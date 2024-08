Motocicletas, las más utilizadas para cometer delitos: Seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco, Eduardo Arturo Bailleres, reveló que las motocicletas son los vehículos más utilizados para cometer delitos, luego de los recientes hechos de violencia.

“Los operativos de motos se han implementado en todos lados, los delitos de esa naturaleza se cometen desde el empleo de un vehículo, ya sea automóvil o moto, debemos de poner atención en este medio de transporte”, afirmó.

El encargado de la seguridad en Acapulco afirmó que no van a “cesar, en la intención de seguir impulsando el ambiente de armonía y paz” en la ciudad turística.

“Es una estrategia conjunta e integral. No solo es, el hecho de que vean infinidad de unidades de las diferentes instituciones, procuración de justicia y seguridad pública, si no es una estrategia, porque debemos reservarnos, no sea que terminen conociendo dedicadas a los grupos fuera de la ley”, indicó.

Cabe mencionar que este jueves cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas atacaron a balazos a trabajadores de un autolavado, en la zona céntrica del puerto de Acapulco.

Este hallazgo conmocionó a la opinión pública, el cual fue captado por cámaras de videovigilancia, donde los sujetos desconocidos escaparon en sus vehículos sin ser detenidos por las autoridades de seguridad.

El titular de seguridad local reconoció que recibió una Secretaría con carencias y deficiencias, quien recalcó que debe trabajarse en conjunto los elementos de seguridad.

Indicó que uno de los objetivos principales en la dependencia, es la certificación, capacitación, adiestramiento, concientización y sensibilización, sobre todo, la participación de la población en general.

Asimismo, precisó que tienen el 30 por ciento de la certificación de policías, que dicha acción “debemos redoblar esfuerzos”.

Tras cuestionamientos de los cinco asesinatos a policías municipales, reconoció que las “instituciones no están exentas” de la inseguridad, lo cual indicó que le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero para que aclaren esta situación.