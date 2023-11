Molestos regresan a trabajar 7 mil empleados del ayuntamiento

Tras el ultimátum que recibieron los más de 7 mil empleados administrativos de regresar a sus centros de trabajo en las distintas áreas del ayuntamiento de Acapulco de Juárez, estos expresaron su malestar por obligarlos a cumplir su horario de trabajo en condiciones deplorables e insalubres.

Desde este lunes los empleados del gobierno municipal se presentaron a cubrir las distintas áreas del organigrama interno, pero encontraron las oficinas con severos daños causados por la fuerza del huracán Otis, con destrozos y sin el servicio de energía eléctrica.

Una trabajadora sintetizó el panorama que encontraron en su primer día de trabajo: "Es una pena y vergüenza que nuestras autoridades no se hayan tomado la molestia de condolerse del personal, tal pareciera que no fue suficiente con los propios daños que sufrimos en nuestras viviendas por la devastación que trajo el fenómeno meteorológico".

Esto porque el ayuntamiento y sus distintas áreas como lo son Recursos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública, Palacio Federal, entre otras dependencias no existen las condiciones básicas de luz, agua, higiene y salud, ya que el uso de los sanitarios es de primera necesidad y están destrozados, sin agua.

Pese a este difícil escenario, los delegados administrativos, jefes de departamentos y de Recursos Humanos, los obligan a cumplir con sus labores, sin tomar en consideración el incremento del transporte público; además invisibilizan a los trabajadores que quedaron sin hogar, otros con daños y sin los más elementales servicios.

Los empleados inconformes afirmaron que no hay alguno de sus compañeros que no hayan sufrido alguna afectación, pero la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, no se ha solidarizado con su personal ni ha hecho gestión alguna para brindar apoyo en las jornadas de trabajo y asignar guardias, lo que reduciría el gasto y mejoraría en lo inmediato las condiciones sanitarias, que son deficientes y se corre el riesgo de registrarse una epidemia.

Aunado a esto, las madres no pueden hacer uso de las guarderías y tienen, en algunos casos, que cargar con sus hijos al trabajo, pero el panorama es más difícil para los que padecen alguna enfermedad, en virtud que si no se presentan a laborar se les descontará el día, tal y como lo advirtió en un comunicado que hizo circular de manera informal a través de WhatsApp el director de Recursos Humanos, Héctor Salgado Altamirano.

Precisamente, responsabilizan a este funcionario por su insensibilidad y por cualquier brote de alguna epidemia que se llegue a presentar por las condiciones insalubres por la basura y escombros que hay en las oficinas del ayuntamiento, en las que se les obliga a cumplir con sus horarios de trabajo sin ningún tipo de protección. Habrá en la entidad 81 compañías desplegadas en las colonias con una fuerza total de 14 mil 620 agentes de la GN.