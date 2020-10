Programa "Aprende en Casa II" será evaluado a finales de mes: SEG

Será a finales de este mes cuando se haga una evaluación del programa “Aprende en Casa II”, confirmó el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, Mario Rosales Beltrán, quien dijo que esto les permitirá conocer si bajo la matrícula escolar y el aprovechamiento del modelo educativo virtual.

En entrevista, refirió que es necesario hacer esta evaluación al modelo educativo a distancia, para tener certeza en que áreas no está funcionando y corregirlo, porque ante todo se debe garantizar el aprovechamiento de los alumnos sobre los contenidos pedagógicos que se ofrece a través de la barra programática que se difunden a través de las televisoras que se contrataron.

Dijo que por el momento no podía decir que hay deserción escolar, porque no se ha realizado la evaluación entre los alumnos, pero una vez que se cuente con toda esta información, se podrá tener un panorama real de la situación y se tendrá que corregir aquello que no esté funcionando.

El funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Rosario Beltrán, indicó que, hasta el momento se tienen evidencias de que los maestros están dando acompañamiento a los alumnos en sus clases, pero admitió que no es posible verificar que todos estén cumpliendo con su noble labor de enseñar.

Esto porque es muy difícil verificar que acatan sus horarios de trabajo, toda vez que el modelo educativo es a distancia y solo justifican que cumplen con sus clases virtuales a través de las tareas que dejan a sus alumnos, lo que se toma como evidencia de que están dando cumplimiento al ciclo escolar.

Por ello, se realizará la evaluación y si se detectan irregularidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se tendrán que hacer ajustes y buscar los mecanismos que permitan que el plan de estudios funcione adecuadamente.