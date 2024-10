Minimiza funcionaria proliferación de basura en Acapulco tras John

La coordinadora de los Servicios Públicos en Acapulco, Flora Contreras Santos, minimizó la existencia de miles de toneladas de desechos sólidos que dejó en toda la ciudad las lluvias intensas provocadas por el huracán John.

La nueva funcionaria en el segundo trienio de gobierno de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, dijo que no fueron arrastre de basura sino de tierra y lodo lo que provoco la corriente de las intensas lluvias de cinco días en el puerto de Acapulco.

Pese a las declaraciones de la funcionaria municipal, unidades habitacionales como Rinconada, Costa Dorada, Coloso, Gaviotas, Casas Homex, Real del Palmar, Luis Donaldo Colosio al igual que algunas colonias como Renacimiento, Zapata, Puerto Marques y Llano Largo, se encuentran invadidas de grandes cúmulos de basura que aún no han sido recolectados.

La coordinadora de servicios públicos y ex regidora en los primeros tres años de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, donde no presentó una sola iniciativa de ley en beneficio de Acapulco, señaló que la ciudad está colapsada pero no por existencia de toneladas de basura, sino por el arrastre de tierra, lodo y rocas.

Toneladas de basura adornan las calles de Acapulco tras el paso del huracán John. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Indicó que se requiere el apoyo federal de maquinaria pesada para poder retirar las miles de toneladas que hay en las calles y avenidas de la ciudad de tierra y lodo pero no de basura.

Dijo que la basura es mínima y que en estos momentos hay zonas como Ciudad Renacimiento, Zapata donde ya no se tienen desechos solo miles de toneladas de tierra y lodo, en cuanto a la parte de Puerto Marqués, la Colosio donde se registraron inundaciones por las intensas lluvias.

Indicó desconocer la cantidad de toneladas de basura que se han recolectado hasta el momento en la ciudad, dijo que hay brigadas integrales que se encuentran cubriendo algún punto de Acapulco.