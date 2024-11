Mínima reactivación en los condominios de zona Dorada

En la zona Dorada de Acapulco, la reactivación de condominios considerada como segundas residencias, se mantiene en un proceso lento.

Prestadores de servicios turísticos, indicaron que este segmento que también representa una buena afluencia de visitantes los fines de semana y temporadas de vacaciones, sigue en el olvido.

En octubre del 2023, el huracán John, dejó daños considerables en por lo menos unos 259 a 300 condominios de los cuales unos 100 a 120 están ubicados en la zona Dorada de Acapulco, mismos que a un año del paso del fenómeno meteorológico, no han sido reconstruidos en su totalidad.

Arturo Pérez Morales, prestador de servicios turísticos en playa Icacos, indicó que en está parte de la zona Dorada del puerto, es donde se ubica el mayor número de condominios afectados por el Otis, por lo que no estar reconstruidos si representa un problema económico para las familias que se dedican en playa Icacos a la renta de equipos como bananas, motos acuáticas y muebles de descanso en la playa.

“Ya es más de un año del huracán Otis, y la gran mayoría de los condominios en la zona Dorada, no han sido rehabilitados, puede ser por falta de dinero, porque no han pagado los seguros y porque los propietarios no quieren arreglarlos en estos momentos, pero creo que estos están quedando en el olvido”, expresó.

El prestador de servicios en playa Icacos, indicó que en algunos condominios de esta zona de Acapulco, se tienen entre diez a 15 departamentos en buen estado, pero en muchos de estos no llegan los propietarios debido a que las instalaciones de los condominios no están al 100 por ciento funcionando.

En este mismo sentido trabajadores de u mm condominio en la zona Dorada, como Luis Antonio García, expresó que además de la lentitud que se sigue teniendo con las aseguradoras, otro de los factores que ha evitado la reactivación de los condominios en la zona Dorada de Acapulco, ha sido la falta de acuerdos entre los propietarios de departamentos que se han negado a cubrir un mayor porcentaje de pagos de mantenimiento para reparar las áreas que siguen afectadas desde hace más de un año d siniestro.

En junio del 2024, representantes de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), informaron que en Acapulco tras el paso del huracán Otis, se habían pagado hasta ese momento la cantidad de dos mil millones de dólares lo que abarcaba algunos condominios, así como hoteles y hasta unas 212 embarcaciones también afectadas de este destino de playa.