Migración abandona centenar de indocumentados en Acapulco

Alrededor de unos cien migrantes entre mujeres, hombres y menores de edad, se encuentran en el puerto de Acapulco en espera de un permiso migratorio que les permita trabajar por unos días en esta ciudad, y posteriormente seguir su camino con la esperanza de lograr el anhelado sueño americano en los Estados Unidos.

Los migrantes desde que fueron trasladados abordo de una autobús desde el poblado de Juchitán, Oaxaca a este destino de playa, por propios trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron llevados una vez que ingresaron a este destino de playa a la plazoleta España, que conduce a la playa Icacos, a la altura del viejo y deteriorado centro acuático El Rollo, sobre la costera Miguel Alemán.

Otros migrantes de las dos caravanas, fueron llevados a Michoacán, Mérida, Yucatán y Tabasco con la misma promesa de recibir por Migración una visa humanitaria.

Son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos los migrantes, quienes salieron en dos caravanas denominadas “Hijos de Dios y “La Bendición de Dios”, con la finalidad de poder llegar con sus familias a los Estados Unidos en busca de una mejor vida después de abandonar la pobreza y la injusticia en la que se encontraban viviendo en sus países de origen.

Steve Mejía, migrante hondureño y de oficio mecánico en su país, dijo que desde que fueron abandonados en Acapulco por personal de Migración, quienes los trasladaron a este lugar en autobuses, han sufrido las consecuencias porque no tienen dinero ni trabajo para continuar su camino y comprar alimentos para sus hijos.

Indicó que han acudido a las instalaciones de Migración, ubicada a escasos metros de la zona donde se encuentran pernoctando, no les han dado una respuesta a su situación migratoria que les permita en algún momento realizar alguna actividad laboral para tener dinero y seguir su camino a los Estados Unidos donde piensan llegar en algún momento.

“Requerimos de dinero hay personas que han sido nobles con nosotros, pero esto no es suficiente para tener recursos para seguir la caravana, lo poco que nos dan lo utilizamos para comprar pan, para tener alimentos, sobre todo para los niños que son los que más sufren esta situación”, señaló.

El migrante y mecánico en Honduras, señaló que solo recibieron un permiso migratorio, el cual tiene un tiempo de vigencia de diez días, tiempo que es insuficiente para buscar un trabajo y así poder tener algo de dinero y seguir el camino a los Estados Unidos, que es donde quieren llegar, aún con los problemas que se les puedan presentar en todo el trayecto.

“Caminamos mucho en dos caravanas de migrantes antes de llegar al puerto, y ahora aquí no ha cambiado nada la situación, no tenemos trabajo ni dinero, algunos de nosotros salimos en las mañanas a las calles a pedir unas monedas, hay mucha gente generosa que si nos ayudan, otras no, en otras ocasiones algunos de los migrantes, se ponen en las tiendas y abrimos las puertas cuando una persona entra y de esta forma recibimos alguna moneda que sirve para comprar comida principalmente”, expresó Steve.

Sobre el concreto de la plazoleta España de playa Icacos, algunas familias de migrantes duermen en casa de campaña que traen cargando en el largo caminar, mientras que otras sólo lo hacen en algunas sábanas que no ayudan en mucho para pasar una buena noche, otros más descansan por las noches y el día sobre la arena de la playa.

Son escasos cien migrantes entre estos unos 20 menores de edad entre niñas y niños que también se encuentran pernoctando en el lugar, sin ninguna medida sanitaria debido a que no tienen un sanitario para hacer sus necesidades.

Pese a la situación en la que se encuentran los migrantes, también son objeto de abuso por parte de algunos prestadores de servicios turísticos, quienes les cobran por ingreso a los sanitarios la cantidad de diez pesos y por uso de regaderas deben de pagar veinte pesos.

Migrantes no tienen certeza de su situación legal en México. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Ante este cobro por uso de regaderas, los migrantes disfrutan de la playa de Acapulco, sin tener vigilancia de policías y salvavidas que les puedan orientar de algún peligro.

Guerrero es uno de los estado que es considerado como ruta de paso para que migrantes de distintas nacionalidades, puedan llegar a los Estado Unidos, desde el 2020 con la pandemia del COVID-19, el número de migrantes que llegan al puerto de Acapulco ha estado en aumento, entre estos de haitianos que también han llegado a este destino de playa como migrantes.

En el 2020, 2021, 2022 , 2023 y 2024, la llegada al puerto de Acapulco de migrantes que se dirigen a los Estados Unidos ha sido más constante.

Los migrantes no muestran interés de quedarse a radicar en el puerto de Acapulco, sino llegar llegar a los Estados Unidos donde buscarán una mejor vida.