Mi gobierno pondrá candados para evitar corrupción en la CAPAMA: Abelina López

La alcaldesa electa, Abelina López Rodríguez, afirmó que su gobierno pondrá candados para evitar la corrupción en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, y adelantó que el próximo director de este organismo, deberá enfocarse en el orden administrativo y financiero.

Al visitar en su tercer día de gira de agradecimiento luego del triunfo del pasado seis de junio, la Unidad Habitacional de San Agustín, López Rodríguez, reconoció que el problema de la falta de agua es un reclamo generalizado en Acapulco.

"Son de los reclamos fuertes, eso ya no puede seguir pasando, me parece oportuno mencionar que CAPAMA tiene un problema de orden financiero, por eso el director general del CAPAMA debe ser alguien que se flete al orden financiero, que se flete a cerrar los candados de la corrupción, ese es el problema que trae CAPAMA, no es por falta de ingenieros, se requiere alguien que venga a fletarse al orden administrativo y eso conlleva a cerrarle la llave a la corrupción", dijo.

Asimismo, la morenista mencionó que las herramientas digitales están al orden del día para que por medio de ellas se puedan realizar los pagos y evitar la circulación directa del efectivo, acción con la que también se podrá evitar la corrupción en la paramunicipal.

"CAPAMA se puede levantar, hay muchas áreas que no pagan lo que deben de pagar porque hay una corrupción entre la institución y es algo que se debe de erradicar, el problema es ahí y es de orden administrativo".

Durante su mensaje, Abelina López también dijo a los ciudadano que no está improvisando, pues el conocer los problemas de Acapulco le permite ir arrastrando el lápiz e ir preparando proyectos y comenzando a trabajar antes de asumir el cargo.