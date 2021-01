Médicos de Taxco exigen les apliquen vacuna Covid-19

Personal médico del Hospital General Adolfo Prieto de Taxco de Alarcón, protestó para pedir a la Secretaría de Salud estatal que los tome en cuenta y aplique la vacuna contra el Covid-19, ante el aumento de contagios en la región Norte que mantiene a este municipio en semáforo epidemiológico color rojo.

Afuera de las instalaciones del nosocomio, los trabajadores de la salud que están atendiendo a enfermos de Covid-19, salieron con pancartas en mano para demandar la atención urgente de las autoridades gubernamentales y regresen a ver a los médicos, enfermeras y camilleros que no han sido vacunados. Estado Suma Guerrero 486 muertes por Covid-19 en enero

Señalaron que hasta el momento sólo han recibido 150 dosis de la vacuna contra el Covid-19, por lo que solo el 20 por ciento de los trabajadores de la salud ha sido vacunado y faltan aún 463, situación que consideraron injusta.

Los inconformes exigen el 100 por ciento de la vacunación para el personal no sólo a los que están en la llamada primera línea o zona Covid. “Pedimos el apoyo para que seamos vacunados, queremos estar 100 por ciento inmunizados”, dijo una enfermera.

Otro trabajador del área del laboratorio al tomar el micrófono durante la protesta pacífica pidió a las autoridades de salud que los regresen a ver porque tienen el hospital saturado de pacientes infectados por Covid-19.

Dijo que el personal que se encuentra en el área del laboratorio se siente desamparado al no estar vacunado y ellos diariamente trabajan con las muestras de sangre que se les toma a los pacientes que llegan infectados por Coronavirus.

“Estamos aquí para que nos volteen a ver, tenemos el hospital 100 por ciento saturado de pacientes, no hay camas, no hay espacio y este hospital atiende a pacientes de las comunidades aledañas de la zona Norte y el personal del laboratorio está trabajando día a día con las muestras de los pacientes, pedimos que todo personal que esté en contacto con los pacientes sea vacunado”, señaló.

Pidieron que las autoridades vean la necesidad que tiene el personal de salud de ser vacunado porque atienden a pacientes asintomáticos y sintomáticos.

Señalaron que a pesar de no ser vacunados seguirán así “al pie del cañón”, pero piden no ser discriminados y sean inmunizados porque 150 dosis no son suficientes”.

Durante la protesta participaron médicos, enfermeras, trabajo social, químicos, área de limpieza, vigilancia y área administrativa.