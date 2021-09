Me voy satisfecha porque en Acapulco hubo y hay gobernabilidad: Adela

A menos de un mes de que termine su mandato como presidenta constitucional de Acapulco , la magistrada Adela Román Ocampo aseguró que se va satisfecha de lo logrado en estos ya casi tres años, donde hubo y hay gobernabilidad.

En entrevista exclusiva con el Sol de Acapulco, en las instalaciones del viejo ayuntamiento al concluir prácticamente la penúltima sesión de cabildo de su mandato, la alcaldesa reconoció que fue difícil gobernar Acapulco, porque hubo retos de todo tipo, como la pandemia del Covid-19 , la falta de recursos y la perversidad de algunos actores políticos .

Sin embargo y pese a esta situación en la que estaba por la falta de recursos, "no podemos decir que en Acapulco no hay gobierno, porque hemos estado al tanto y frente de toda la problemática que se presentó en la ciudad".

Durante la entrevista, la primera edil manifestó que se va agradecida y satisfecha de haber hecho hasta lo imposible de haber sacado a Acapulco adelante , aún cuando hubiera querido hacer más "pero en la ciudad hay muchas necesidades como la pobreza extrema en la que nos encontramos ".

Asegura que hizo lo imposible para sacar Acapulco adelante. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

"En estos casi ya tres años podemos decir que no le fallé al pueblo de Acapulco, aún cuando no es lo que yo quisiera dejar porque hay muchas necesidades que deben de atenderse como la pobreza extrema, problema que no se arregla en un trienio", expresó.

Dijo que su gobierno está dejando un gran legado, como el plan de desarrollo urbano, además de los proyectos que se presentan para resolver la problemática de agua potable , (donde recordó su viaje de 11 días a Abu Dhabi el 20 de febrero del 2020 para participar en el décimo congreso mundial de la ONU Hábitat para presentar dos proyectos uno para rehabilitar 15 plantas tratadoras de aguas residuales con una inversión de 450 millones de pesos, y el segundo la construcción de una granja solar con costo de 110 millones de pesos).

Destacó también que en este gobierno que encabezó desde octubre del 2018, el dinero del pueblo se administró con mucha responsabilidad.

Manifestó que como presidenta su situación fue difícil porque llegó a gobernar cuando se mantuvo un gobierno federal del Partido Revolucionario Institucional, aún cuando ya prácticamente terminaba, por lo que esperó a que llegara el presidente Andrés Manuel López para tocar todas las puertas del gobierno federal y lograr los apoyos que se requieren para sacar adelante a Acapulco .

Dijo que tal vez la puedan criticar por decir que se va satisfecha, aún cuando en Acapulco hay muchas necesidades, pero decir que se va satisfecha es porque no pudo hacer más porque no se tuvieron los recursos económicos suficientes , pero dentro de todas las carencias y las adversidades que se enfrentó como la pandemia, la perversidad de algunos actores políticos, se puede decir que hubo y hay gobernabilidad.

Adela Román Ocampo dijo que seguirá ayudando a Acapulco desde donde se encuentre, porque es acapulqueña, su corazón está en Acapulco .

Destacó que está agradecida con el pueblo de Acapulco y con los acapulqueños por haberle dado su confianza a través del voto en el 2018, ganando la elección constitucional.

Y afirmó que gobernar una ciudad no es cuestión de género, "no importa si eres hombre o mujer, para gobernar se necesita conocer la situación, las leyes que es lo que a mí me ayudó, así como tener corazón para hacer las cosas en beneficio de los demás " .

Expresó que uno de los principales problemas en Acapulco es el presupuesto económico que es muy poco para hacer frente a todas las necesidades que hay, por lo que dijo esperar que a quien llegue a gobernar le quintupliquen el presupuesto para que pueda tener un mejor gobierno.

Anunció que a partir del próximo primero de octubre se reincorporará a sus actividades como magistrada, actividad profesional que desempeña desde 1979 cuando comenzó como Juez Menor del Ramo Penal.