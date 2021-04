Más de mil empleados vuelven a las bancas sindicales

Al concluir las vacaciones de Semana Santa y Pascua, más de mil trabajadores adheridos al sindicato gastronómico de la CTM regresaron a las bancas y ahora tendrán que esperar los días solidarios para volver a emplearse.

El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Rodolfo Escobar Ávila, recordó que durante las vacaciones 16 mil trabajadores fueron empleados en hoteles y restaurantes. Estado Semana Santa cerró con una derrama económica de más de mil 300 mdp

Comentó que ahora que regresaron a las bancas de los sindicatos, los mil trabajadores serán capacitados, se les dará oportunidad de trabajar dos o tres días a la semana, “no los vamos abandonar ni los vamos a dejar, estamos al pendiente de ellos”.

Escobar Ávila, dijo que a los trabajadores que están en la banca se les apoya también con despensa y añadió que afortunadamente la clase obrera no se ha enfermado de Covid-19.

El líder del sindicato de la Industria Hotelera y Gastronómica sección 34 de la CTM, César Landin, comentó que las vacaciones de Semana Santa y Pascua no fue lo que se esperaba por lo que no se cumplieron las expectativas en ocupación hotelera y un 20 o 30 por ciento de empleados tuvieron que ser regresados a la banca de última hora.

Comentó que en los tres Hoteles, con los que tiene contrato colectivo, que son El Copacabana, la Marea y Calinda se contrata en cada temporada vacacional a 300 trabajadores.

“Los hoteles nos pidieron trabajadores y a la mera hora al ver que la ocupación no se estaba dando no los cancelaron, no hicieron el pedido, nos solicitaron gente y a último horas nos cancelaron al ver que las expectativas no se estaban cumpliendo”.

Dijo que 200 trabajadores eventuales regresaron a la banca y mientras se presenta una oportunidad laboral, muchos de ellos buscan alternativas de trabajo y venden comida, verduras y hacen cosas adicionales para poder llevar dinero a sus casas.

En ocasiones esperan un buen fin semana para regresar a laborar en la hospedería con días solidarios.