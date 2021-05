Más de 250 negocios esperan pasar a Semáforo Verde

Más de 250 negocios, que han estado cerrados desde hace un año, como centros nocturnos, discotecas y bares están esperando el cambio del Semáforo Epidemiológico color verde para poder abrir y reactivar más empleos.

Álvaro Soriano Ríos, presidente de la Unión de Bares, Restaurantes, Centros Nocturnos y Discotecas de la zona Conurbada de Acapulco (UBA), dijo que algunos quizás ya no puedan abrir porque su situación económica ya “mermó” su economía al tener que pagar renta sin estar funcionando. Local Habrá Ley Seca el próximo 6 de junio, día de las elecciones

Dio a conocer que la mayoría de estos 250 negocios, se ubican en la Costera Miguel Alemán, pero también están asentados en la zona de la Calzada Pie de la Cuesta, colonia Progreso y en el bulevar de Las Naciones.

“Si se llega pasar a Semáforo verde, lamentablemente no todos van a poder abrir porque algunos ya no tienen más recursos para iniciar sus actividades económicas, pues el mantener cerrado un negocio durante un año no genera ningún ingreso y hay muchos gastos fijos como agua, Luz, renta qué hay que pagar a pesar de estar cerrados”.

El dirigente empresarial, comentó que al regresar al semáforo verde, esos negocios que estuvieron cerrados durante un año, hay que darles limpieza y mantenimiento como impermeabilización, pintar, reparar equipo de sonido y luz o comprar nuevos, sanitizar y comprar todo para cumplir los protocolos sanitarios.

Desde que inició la pandemia, al menos 600 negocios desde pequeños y grandes cerraron de manera definitiva.

Añadió que con el Semáforo Epidemiológico color Amarillo se contrató al 70 por ciento del personal que estaban en la banca y darles una oportunidad laboral al permitirles a los establecimientos ampliar el horario.

En la Unión de Bares, Restaurantes, Centros Nocturnos y Discotecas de la zona Conurbada de Acapulco (UBA) se encuentran 300 negocios adheridos.