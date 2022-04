Marquesanos denuncian abusos de la Policía estatal

Prestadores de servicios turísticos y taxistas de Puerto Marqués pidieron la salida de la policía estatal debido a que han cometido abusos contra ellos, se han metido a domicilios de manera ilegal de los habitantes y robado presuntamente pertenencias.

Los habitantes de este poblado turístico se reunieron con autoridades de seguridad y del gobierno estatal, a quienes les denunciaron supuestos abusos atribuidos a los policías del estado que afectan a los lugareños.

Ángela Palma, gestora social aseguró que no se niegan a que la Policía Estatal les brinde seguridad, sino que ayuden y cuiden en Puerto Marqués y no que agreda a los habitantes y se meta a sus casas.

Informó que ayer domingo, la policía estatal bajó a golpes a taxistas y les quitó el celular y también se metieron a la casa de un adulto mayor sin ningún aviso, el cuál estuvo a punto de sufrir un infarto por la forma en que allanaron su vivienda.

Lee también: Madres de reclusas piden que regresen al penal de Acapulco a sus hijas

“Si van a querer Guerra van a tener guerra no se vale, queremos la paz y el gobierno no los está haciendo y no está coadyuvando para la paz en Puerto Marqués y es una ñ lástima porque está la temporada vacacional de semana Santa y esto va a crecer por qué no nada más vamos a bloquear la entrada, vamos a bloquear todos los puntos donde entra el turismo”, advirtió.

Los habitantes de Puerto Marqués exigen la salida de la policía estatal y aseguraron que entre ellos mismos pueden cuidarse.

Los denunciantes revelaron abusos policiacos. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Pidieron que los policías estatales paguen las curaciones a los taxistas, luego de haber sido agredidos de manera violenta y como si “fueran delincuentes” y que también cubran los gastos por los daños ocasionados a las unidades al quebrarles los cristales.

“Fueron cuatro o cinco personas agredidas por policías estatales, y tres taxis con dañados y queremos saber cuál fue el motivo porque los agredieron, queremos saber porque entro de manera agresiva a nuestro territorio cuando los taxistas estaban bacheando las calles porque estamos recibiendo a los turistas”, denunció la gestora social de Puerto Marqués Ángela Palma.

Ayer domingo, prestadores de servicios turísticos y taxistas bloquearon la avenida escénica a la altura de la entrada del Puerto Marqués ocasionando un caos vial, en plena salida de turistas de las playas.