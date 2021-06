Marchará este sábado la comunidad LGBTTTIQ+ en Acapulco

La comunidad Lésbico, Gays, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+), realizarán su marcha del Orgullo Gay, este sábado por la zona turística de Acapulco para exigir que se abran espacios a políticas públicas reales para el sector, se esclarezcan los crímenes de odio que se han registrado y que se apruebe en Guerrero el matrimonio igualitario.

Lucero Castro Martínez, integrante del comité organizador de la marcha con orgullo 2021, y acompañada de las Drag Queen, Galáctica, Ginger Piper y Didi Diamonds, dio a conocer que la marcha será este sábado 26 y la salida será a las 18:00 horas de la Base Naval a la altura de la Terraza Draga, que se ubica cerca del Centro de Convenciones. Local Moy ayuda con el baile a mujeres a olvidar sus problemas

También por primera vez se llevará acabo la primera marcha lésbica-bisexual y saldrán desde la Diana-Cazadora a las 17:00 horas hasta llegar al Centro de Convenciones donde se unirán con la marcha del Orgullo Gay.

Claudia Sanz del Colectivo Lésbico- Bisexual, dijo que son parte del grupo de chicas que buscan darle visibilidad a la mujeres lesbianas, quienes también se abren su espacio para participar y dar a conocer sus demandas, entre ellas exigir un alto a la discriminación.

A su vez, Castro Martínez, dijo en la conferencia de prensa, que en Guerrero hace falta que se aprueba el matrimonio igualitario el cual debido a que hay lagunas no se ha podido aceptar.

Comentó que al solicitar el matrimonio igualitario no nada más es por casarse sino que están pidiendo una legalidad de parejas, entre hombres o mujeres para darle la certeza legal a las personas y confían de que esta nueva administración los apoye y les de ese respaldo.

En ese sentido, la Drag Queen Didi Diamonds, lamentó que Guerrero sea de los pocos estados donde no se ha aprobado el matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo no puedan obtener beneficios legales como cualquier matrimonio.

Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, lamentaron que durante las campañas electorales sólo se utilicen al voto rosa y después se olviden de ellos y no les ayuden en sus demandas.

También lamentaron que autoridades de procurar justicia sigan dando carpetazo a los homicidios de sus compañeros, que son considerados como crímenes de odio y no se tipifiquen como homofobia y todos los relacionen con el delito delincuencia organizada para no ser esclarecidos.

“Toda la comunidad ha sufrido crímenes de odio, ha habido muchas muertes, tenemos muchos hermanos y hermanas que ya no están con nosotros el día de hoy y no ha pasado nada se le da un carpetazo a su homicidio y no se le toma en serio porque dicen que es de la comunidad y no importa, yo creo que tenemos que avanzar bastante en ese aspecto es por eso que nos juntamos, marchamos y exigimos que nos respeten, que nos valoren porque también somos ciudadanos y no se vale que nada más en tiempo electoral nos usen y traigan la bandera y ya cuando están en el poder los políticos ya no nos voltean a ver”, dijo Didi Diamonds.

