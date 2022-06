Marchan por Costera jubilados del ISSSTE

Jubilados de distintas organizaciones que integran la Comisión Intersindical, realizaron una marcha sobre la zona turística de Acapulco hasta llegar a la Secretaría de Salud federal ubicada en el Edificio Inteligente para exigir la construcción de un hospital de tercer nivel del ISSSTE en el puerto.

Decenas de inconformes se concentraron a la altura del Parque Papagayo en el Asta Bandera para luego iniciar la caminata y demandar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda atiendan la demanda de más de 630 mil derechohabientes del ISSSTE que no cuentan con salud digna y atención de calidad.

Gerardo García Lozano, secretario general de la Delegación 38 de jubilados del SNTE, señaló que a 20 años de lucha las autoridades no han atendido su demanda a pesar de que ya consiguieron un predio de 8 hectáreas que donó el gobierno del Estado en El Pedregoso para la edificación.

Citó que ya se hicieron los estudios técnicos y las recomendaciones e incluso ya se tiene la autorización para la construcción del hospital de especialidades y a cuatro años los funcionarios del ISSSTE de la entidad no han hecho la legalización. “Y al rato nos van a decir que se acabó el año y se acabó el presupuesto”, comentó.

Afirmó que en el actual nosocomio se atiende a miles de pacientes con un menor número de camas con las que se entregó el hospital en el año 1974, mientras que el número de pacientes se ha incrementado estrepitosamente.

“Ahorita tiene 77 porque ocuparon un espacio para otra oficina, entonces en vez de mejorar, las cosas van empeorando. Y con el temblor está desmantelado, no funciona el elevador, los quirófanos, la electricidad, el desagüe y aparte de que hay muy poco espacio para las consultas”, expuso.

Los inconformes se concentraron a la altura del Parque Papagayo en el Asta Bandera./ Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Explicó que parte de su lucha es “para evitar los traslados a la Ciudad de México y a Cuernavaca que es donde se trasladan y depende de que haya una cama vacía, mientras tanto está esperando y al estar en esa condición, se agrava”.

Respecto a las necesidades de los pacientes, comentó: “Todo estamos planteando, la crisis que hay es de medicamentos, equipo, personal, es de todo. Aquí en Guerrero no ha llegado la 4-T, digo no han llegado los insumos para nada. La gente que está al frente es la misma de hace cinco años, aquí no hay cambio, siguen las cosas igual en todas las condiciones”.

En algunas lonas se observaron mensajes en dónde se exigen la construcción inmediata del hospital de tercer nivel en Acapulco y se quejaron de que a pesar de constantes reuniones y diálogos con autoridades de salud y gubernamentales no se ha dado una respuesta a esta demanda.