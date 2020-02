Marchan maestros de la CETEG en protesta por la muerte del profesor Claudio Castillo Peña

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) cubiertos del rostro, portando palos y varillas, marcharon y bloquearon un sentido por una hora el bulevar de Las Naciones, para protestar por la muerte del profesor Claudio Castillo Peña, durante el desalojo violento que sufrieron hace cinco años a manos de Policías Federales.

Alrededor de 600 docentes provenientes de la región Costa Grande y del puerto de Acapulco, algunos cubiertos del rostro y portando bates, avanzaron lentamente por esta importante avenida provocando un congestionamiento vial en el sentido de la glorieta de Puerto Marqués al Fórum Mundo Imperial. Policiaca Bajan índices delictivos en Acapulco, Zihuatanejo e Iguala

La responsable de la región Acapulco de la CETEG, Adolfina Bautista Vázquez, en entrevista informó que la marcha no solo era para protestar por la muerte del profesor Claudio Castillo Peña y la agresión que sufrieron a manos del estado, sino también para demandar el cumplimiento de sus demandas, entre estas la recontratación de los maestros despedidos por no hacer el examen de evaluación en la Reforma Educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto y la regularización de directores y supervisores.

También demandan, la incorporación de los más de 4 mil maestros que están fuera del Fone, la exigencia para que Guerrero sea incorporado a la convocatoria nacional de la ley del sistema de carreras de maestros y maestras, porque no fueron tomados en cuenta en este año.

Adelanto que este martes tienen programada una mesa de trabajo con el responsable federal del sistema de carreras y maestros, Francisco Cartas, con quien esperan alcanzar acuerdos y cumplimento a su pliego de demandas, pero de no haber avances anunció que harán un paro por 48 horas en el mes de marzo, de continuar sin solución harán otro paro por 72 horas y después será por tiempo indefinido.

La columna humana siguió su curso hacia el punto donde cayó sin vida el profesor Claudio Castillo Peña, en donde guardaron un minuto de silencio y depositaron una ofrenda floral, además expresaron su repudio general a esta agresión que sufrieron a manos de los federales y exigieron justicia a cinco años de distancia del desalojo violento de que fueron objeto.