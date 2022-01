Marchan ambientalistas a favor del parque Papagayo

Ambientalistas y ciudadanos marcharon por la Costera Miguel Alemán, de la Diana Cazadora al parque Papagayo, en demanda para que concesionarios no lo conviertan en tianguis.

Más de 30 personas acompañados por música de viento (chile frito), vestidas de blanco y con playeras color verde bandera, de la asociación de Guerreros Verdes AC., marcharon con lonas y pancartas donde exigían al gobierno estatal “queremos parque no tianguis”.

La presidenta de la asociación Elena Khan sostuvo que “no se usarán químicos, ni herbicidas, ni insecticidas, para que los niños tengan la seguridad de estar sanos. El cáncer lo propician los químicos, no queremos eso en el parque. No se trata que estamos repartiendo medicinas con cáncer, se trata de que no exista el cáncer, tenemos que empezar a hacer lugares sanos de entrenamiento en la salud”.

Destacó la ambientalista que no permitirán que se le quite a los acapulqueños el disfrute del derecho del esparcimiento de las familias en el pulmón del puerto, “la gente necesita caminar a temprana hora con la tranquilidad de que se respira oxigeno”.

Explicó que se tardaron dos años en regenerarlo y por ello se manejará con orden, habrá 8 grupos de snacks, una calle de restaurantes, comida sana, cero refrescos y la oportunidad de mejorar la salud de la gente que no ha tenido oportunidad.

Dijo la Dra. Elena Khan que el parque se abrirá cuando los concesionarios acepten los contratos, ya que están acostumbrados a no pagar agua y luz. “Si quieren tener negocio adentro tienen que pagar. Hay lugar para todos lo que quieran firmar el contrato legal bajo el nuevo reglamento que se expidió el 15 de enero”.