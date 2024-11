Mano dura recomienda Zeferino contra bloqueadores de calles

El ex gobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca Galindo sugirió que se ponga mano firme contra las personas que bloquean las principales avenidas de Acapulco y se aplique la ley a través de las fuerzas de seguridad, pero antes el diálogo con la capacidad de disuadir y persuadir a los manifestantes.

Entrevistado al concluir la sesión semanal del Grupo Aca donde expuso el tema: “La corrupción del desarrollo habitacional en la zona Diamante de Acapulco”, en donde reveló a través de documentación nombres y firmas de quienes autorizaron dichas construcciones siendo zona inundable.

“Mano firme uso de la ley, la disuasión, el diálogo después el uso de la fuerza para eso está. Siempre el diálogo, pero tampoco dejar de hacer uso de la obligación que tiene la autoridad de hacer valer el estado de derecho yo creo que 10, ni veinte personas pueden estar por arriba de los intereses de los acapulqueños dañan constantemente. Acapulco una ciudad de anarquía y no de orden”.

El contador público opinó que es omiso el que no cumple la ley, ya que para eso están las policías, para someter el orden público sino que las retiren.

Por otra parte, dijo que la curva de aprendizaje del gobierno estatal ha sido demasiado larga.

“Yo creo que ella tiene que ser la que encabece esta nueva proyección que yo planteo, hay muchas cosas, hoy no la voy a señalar, yo creo que no tiene los elementos suficientes para gobernar este estado pero hoy seré cuidadoso no por miedo sino porque quiero que encabece un proyecto que ayudara y que fuera la cabeza no para darle la razón a la presidenta sino para exponerle que es lo que requerimos los guerrerenses”, mencionó.

Asimismo, del gobierno que encabeza la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez dijo que no es lo mismo estar detrás, y que debe tener la calma para actuar y opinar.

“A la presidenta no es lo mismo estar atrás que en nancas, ojalá tuviera la sensatez y piel dura, que respire hondo y que tome la decisión que le corresponde, ella es la presidenta y le toca liderar y dar la cara, y encabezar con la gobernadora”.

Torreblanca Galindo también opinó sobre el triunfo Donald Trump, refiriendo que las personas votaron por la percepción y no por la razón.

“Cierta decadencia de la democracia de Estados Unidos, me doy cuenta que la misma población tiene otra percepción distinta de lo que quiere y no le importa ni siquiera el personaje de lo que haya pasado, yo creo que ganó la percepción y no la razón”.