Maestros y alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional bloquean bulevar Vicente Guerrero

Como medida de presión para exigir la salida del director interino Jovanni Ramírez Páez, maestros y alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional bloquean el bulevar Vicente Guerrero, provocando un severo congestionamiento vial.

Este lunes a las 11:00 horas, alrededor de 200 personas provistos de cartulinas bloquearon esta importante avenida a la altura de Las Cruces, sin permitirles el paso a los automovilistas.

Exigen la presencia del titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, para que cumpla con la minuta que firmó y que continúe como su director Mateo Carmona Martínez Dorantes.

Los inconformes bloquean ambos sentidos de la vialidad. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Advierten que no van a moverse hasta que les den una respuesta positiva, porque ya no van aceptar más promesas, porque no las cumplen.

El bloqueo interrumpió en ambos sentidos la circulación, por lo que se paralizó el transporte público y de decenas de automovilistas que quedaron atrapados sin poder avanzar ni retroceder.

Los inconformes están a la espera de que se les convoque a una mesa de trabajo, en la que pondrán como único punto que sea reinstalado el profesor Mateo Carmona Martínez Dorantes como director de la UPN.