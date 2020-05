Maestros preparan propuesta para mejorar el nivel educativo de alumnos durante pandemia del Covid-19

A pesar de que no se podrá regresar a las escuelas en lo que resta del presente ciclo escolar 2019-2020, por la contingencia sanitaria del Covid-19, no se perderá el año y existen mecanismos para que el nivel de aprendizaje de los alumnos se mejore y no sea tan bajo.

El secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Juan Alberto Rodríguez Rendón, explicó que tienen lista una propuesta que van a presentar en breve al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui. Estado No habrá regreso a clases por aumento de casos de Covid-19 en Guerrero: SEG

Aunque no dio detalles, dijo, que sería complementaria al programa “Aprendiendo en Casa”, la cual contempla poder completar el plan de estudios de este año lectivo, pues recordó que antes de que se suspendieran clases por la contingencia sanitaria por el coronavirus, se llevaba un avance del 70 por ciento del calendario escolar.

El dirigente del magisterio del estado, Rodríguez Rendón, refirió, que, es triste no poder estar frente a grupo, pero ante las actuales circunstancias, se tiene que buscar las formas de que los niños y niñas guerrerenses puedan concluir sus estudios, con un buen aprovechamiento, aunque sea a distancia.

“Y, no, no se va a perder el ciclo escolar, hay condiciones para rescatarlo y en eso vamos a trabajar, porque, ante todo, la misión de un maestro es enseñar y en ese objetivo centraremos nuestro esfuerzo en lo que resta del año, así sea en estas condiciones”, preciso.

Finalmente felicito a todos sus compañeros por el Día del Maestro, a quienes les pidió seguir con ese espíritu y vocación de educar a la niñez guerrerense.