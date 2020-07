Maestros piden se cubra con seguro de vida a compañeros fallecidos por Covid-19

La pandemia del Covid-19 ha cobrado la vida de 18 maestros, 8 en un mes y medio, afirmó el secretario general de la sección XIV del Sindicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Juan Alberto Rodríguez Rendón, quien denunció que a esta tragedia se le suma a que no se les ha cubierto el seguro de vida a sus familiares.

“Si no tenemos esa seguridad, no podemos regresar a clases y por eso pedimos de manera respetuosa una reunión con el gobernador, cumpliendo con todas las medidas de prevención, para que revise esta situación y se instruya a que se cubra este pago en lo inmediato”, dijo el dirigente del magisterio estatal. Estado Astudillo Flores exhortó a prestadores de servicios turísticos a actuar con responsabilidad

Indicó que a esto hay que agregarle que el plan flexible, que es un programa de previsión social, por un adeudo que tiene el gobierno no les han dado crédito desde el mes de noviembre pasado, los últimos que les otorgaron, un total de 20, fueron cheques sin fondo y pudieron cobrarlos hasta el mes de febrero de este año.

Rodríguez Rendón refirió que presentaron cien solicitudes de crédito y hasta la fecha no han sido liberados, “es también un programa que se alimenta con los recursos de nuestro salario y el gobierno del estado solo lo administra, así que no tienen porque negarnos estos créditos, porque se trata propiamente de un ahorro que hacemos los maestros”.

Por lo que advirtió, que no van a regresar a clases en el ciclo escolar 2020-2021, mientras no se les cumpla con el pago del seguro de vida, así también exigen la reinstalación de un maestro que fue despedido por un permiso prejubilatorio, cuando habían pedido que se detuviera junto con los casos que lleva la contraloría, que no se respetó.

Por eso exigen la reinstalación del maestro y se pague el seguro de vida a los familiares de los docentes que fallecieron, de lo contrario no se van a presentar a clases, apuntó.