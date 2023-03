Maestros de prepas populares bloquean la zona Diamante

Maestros y alumnos de prepas populares de Acapulco desquiciaron la circulación vehicular en el bulevar de Las Naciones, donde desde hace más de tres días miles de turistas y residentes asistente para disfrutar de los partidos del Abierto Mexicano de Tenis.

Los trabajadores de las prepas populares exigen a las autoridades del gobierno del estado integrarlos de manera directa al presupuesto económico que se tenga en este año 2023, esto con la finalidad de poder garantizar el pago de salarios a los trabajadores académicos y administrativos que laboran en este subsistema educativo.

Los manifestantes también se pronunciaron por la defensa de la educación pública para beneficiar a los más de 13 mil 500 estudiantes que acuden a las distintas preparatorias populares bajo cuotas de cooperación para cubrir parte de las necesidades que se tienen en los planteles que son construidos con material rústico como tablas y láminas de cartón.

Los profesores previo al bloqueo de los carriles con dirección a la Glorieta de Puerto Marqués, protestaron a las afueras de las oficinas de la Protur, donde colocaron mantas y lonas con consignas en contra de las autoridades de gobierno y del sector educativo.

Indicaron que no es la primera ocasión en que se manifiestan de esta manera para poder ser escuchados por las autoridades de gobierno, sin embargo, no han tenido una respuesta favorable en torno a las demandas que desde hace años han estado realizando, para mejorar las condiciones educativas de los estudiantes y de los trabajadores que no cuentan con salario establecido.

El bloqueo provocó la molestia de los consultores que se vieron afectados por el cierre de los carriles.