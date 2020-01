Maestros advierten con tomar ESEF

El secretario general de la sección 47 del Sindicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) Alejandro Reyes Ziga, advirtió que tomará la Escuela Superior de Educación Física si se pretende destituir a tres directivos y nombrar externos.

Esto después de que los estudiantes que mantienen en paro de labores desde el 11 de octubre pasado, exigieron para desbloquear la costera Miguel Alemán, la destitución del director de la ESEF. Oscar Memije Franco, de la subdirectora administrativa Miriam Calderón Sánchez y del subdirector académico Pavel Moso Juárez. Local Alumnos de la ESEF bloquean la costera Miguel Alemán

Ante esto, recordó que se firmó una minuta y hubo el compromiso de palabra de que se iban a mantener a los tres directivos hasta el mes de febrero, acuerdo que también aceptaron los estudiantes inconformes, pero estos últimos no lo respetaron y volvieron a declararse en paro de labores.

Reyes Ziga preciso que, ahora que declararon que, iban a destituir a la subdirectora administrativa Miriam Calderón Sánchez, no lo van aceptar y están decididos a tomar el plantel, porque no aceptaran que se estén doblegando ante un grupo de estudiantes que no les importa el estudio sino de generar conflictos internos.

Por lo que pidió respeto a sus compañeros y ratificaron que no van a permitir que lleguen a ocupar cargos directivos personal externo y por tanto defendieron la permanencia del director, Memije Franco, de la subdirectora administrativa Miriam Calderón Sánchez y del subdirector académico Pavel Moso Juárez.