Maestros adelantan vacaciones por presuntas extorsiones

Maestros y maestras de los diversos sectores educativos en Acapulco adelantaron el periodo vacacional de diciembre, ya que algunos supuestamente han sido víctimas de extorsión por el pago de aguinaldos, sin embargo, las autoridades manifestaron que los profesores deben de respetar el calendario escolar.

El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, señaló este sábado que las clases se suspenden el día 18 de diciembre, que no debe existir ninguna excusa para “dejar de trabajar o enseñar”.

“En principio nosotros apoyamos a los maestros en temas de seguridad, estamos con ellos, pero eso no debe ser un motivo para no trabajar o dar clases, porque eso no tiene nada que ver con la otra”, aclaró en declaraciones a medios de comunicación.

Sin embargo, algunas escuelas del puerto turístico, adelantaron las vacaciones para evitar ser víctimas de extorsión por parte de delincuentes, la cual es una acción que sucede año con año, debido a que los trabajadores de la educación reciben su respectivo aguinaldo.

Maestros consultados por este reportero, confirmaron que el adelantó de vacaciones es forma de protección a su integridad y la de los alumnos, ya que los “extorsionadores” acuden a los planteles educativos para intimidarlos o presionarlos para darles una parte de su aguinaldo.

En este sentido, además de adelantar las vacaciones, realizaron sus posadas a los estudiantes, para no perder la tradición.

También, consultamos con la delegada de los Servicios Educativos Acapulco-Coyuca de Benítez, Martha Rocío Carachure Bustos, quien confirmó que las clases se suspenden el 18 de diciembre.

Y se le preguntó si algunas escuelas adelantaron vacaciones, respondió que ningún plantel educativo ha suspendido actividades educativas.

Hasta el momento, las autoridades de los tres niveles de gobierno impulsaron una estrategia de seguridad en centros comerciales, bancos, plazas, entre otros establecimientos, en el resguardo de la integridad de la población en general.