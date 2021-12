Madre de enfermera asesinada pide hablar con la gobernadora

María Concepción Correa Aguilar madre de Gabriela Lizeth Cadena Correa enfermera localizada en una fosa clandestina el pasado sábado 27 de noviembre en una brecha que comunica a Ejido Viejo en el municipio de Coyuca de Benítez, pidió hablar con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Informó la señora María Concepción que Miguel “N”, padre del bebé que su hija esperaba, fue detenido como presunto responsable del homicidio de la enfermera.

Cabe recordar que Gabriela Lizeth desapareció el pasado 5 de noviembre cuando salía de trabajar del Sanatorio Sagrado corazón de Jesús, ubicado en el Fraccionamiento Mozimba.

Correa Aguilar agradeció a la autoridad estatal por su apoyo “quisiera pedirle un favor a la gobernadora, la licenciada Evelyn Salgado, si me pudiera atender sin intermediarios, su servidora María Concepción”.

Más allá del dolor de una madre por la pérdida de un hijo asesinado está la conciencia y la empatía, por ello la señora también agradeció a todas las autoridades de la Fiscalía Regional del Estado, al ministerio público sector Mozimba, a los servicios periciales, por el trabajo que realizaron “siempre me mantuvieron informada día y noche sobre el caso de mi hija”.

Por último agregó que a ella no le hubiera gustado haberla encontrado en esa condición sin embargo, valoró que por lo menos sabrá dónde estará su hija enterrada “mi polichita, así le decía yo de cariño, y no como muchos padres que no saben dónde quedaron sus hijos”.