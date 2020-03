Lucha por la igualdad continúa: feministas

Activistas en favor de los derechos de las mujeres, aseguraron que la lucha por la igualdad, justicia y seguridad no culmina con los movimientos realizados el pasado 8 y 9 de marzo, debido a que día con día las integrantes del sector continúan luchando por subsistir.

Gabriela, una mujer integrante de colectivos feministas, aseguró que la búsqueda de igualdad y seguridad no termina en una marcha o en un paro convocado como una iniciativa ciudadana, ya que todavía no cuentan con la igualdad jurídica y los asesinatos de mujeres están a la orden del día.

“Un día sin nosotras fue un día en el que se notó la ausencia, porque igual, estadísticamente alrededor del mundo somos más las mujeres quienes habitamos la tierra, la ausencia de todas las hermanas desaparecidas, las que han asesinado, nos hace llevar la lucha más allá”, indicó.

Por su parte, la activista y también presidenta de un colegio de abogados, Rosa Mirtha Hernández, aseguró que como parte de la lucha continuarán realizando acciones, no solo con protestas, sino llevando ante los congresos locales propuestas de iniciativas de ley que favorezcan a las mujeres.

Además, informó que buscará sostener reuniones con funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la finalidad de que se implementen más jornadas de capacitación para los representantes de los Ministerios Públicos y de la Policía Investigadora Ministerial, considerando que muchos de ellos no tienen la capacidad suficiente para iniciar investigaciones con perspectiva de género.