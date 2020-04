Lucen desérticas las playas de Acapulco tras suspensión de actividades

Vacías, desoladas, sin turistas ni vendedores ambulantes lucieron este jueves las principales playas de Acapulco, luego del anuncio de la suspensión de toda actividad recreativa hasta el 30 de abril debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Foto: Pedro Elías Radilla González | El Sol de Acapulco

En un recorrido por los principales balnearios de la zona Dorada y Tradicional del puerto, se observó que, es escasa la presencia de turistas, algunos llegan con miedo y rápidamente son interceptados por algunos meseros que buscan llevarlos a sus restaurantes, para obtener un poco de ingreso que se les ha negado en el último mes. Local SSP incapacitará a policías con enfermedades crónicas durante contingencia de Covid-19

La zona de Caleta y Caletilla, luce desértica, algunos vendedores de ropa colocan sus prendas mirándose unos a otros y sin clientes a quienes poderles ofrecer su producto, algunos comerciantes de aceites caminan por la arena y bromeando se ofrecen los líquidos entre sus compañeros, para romper el hielo dicen, ante la gravedad del problema.

“No hay nada, usted ve aquí no hay turistas, qué vamos a comer, ahí están unos chilangos pero no compran nada, solo vinieron a la playa y se van en una hora, tampoco comen en los restaurantes, no hay ingresos”, narró Noé, un vendedor de fruta y chicharrones de la playa caletilla.

Foto: Pedro Elías Radilla González | El Sol de Acapulco

Cabe mencionar que, la misma situación se viven en las playas Tlacopanocha, Manzanillo, Asta Bandera y Tamarindos, donde la situación cada vez es más difícil, pero a pesar del llamado de la Secretaría de Salud, algunos turisteros acuden a diario con la esperanza de obtener recursos para sus familias.

El gobierno del estado anunció que, sin distinción alguna, este jueves a partir de las ocho de la noche quedan canceladas todas las actividades recreativas en las playas de Guerrero, por el momento hasta el 30 de abril, pero el periodo podría extenderse si el contagio de Covid – 19 no disminuye en las próximas semanas.