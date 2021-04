Logran restauranteros sostenimiento económico

Al mantenerse Guerrero en semáforo epidemiológico amarillo por el Covid -19, los restauranteros adheridos al colectivo Aislados pero Unidos han encontrado un sostenimiento económico pero aún lo consideran insuficiente para decir qué hay reactivación en sus ingresos.

El vocero del Colectivo de Restauranteros, Enrique Castro Soto comentó que siguen cerrados 20 negocios que no han podido abrir porque no han encontrado financiamiento.

“Si habido un sostenimiento en el desempeño económico de nuestros clientes, pero no es suficiente para que pudiéramos hacer una recuperación pues muchos de los negocios que cerraron sus puertas lo hicieron porque se descapitalizaron”.

Recomendó que al cambiar el semáforo epidemiológico, hay que pensar en estrategias que incentiven aquellos negocios que están muy lastimados y económicamente muy dañados por la situación de la pandemia.

“El comportamiento económico es relativamente parejo pero no ha tenido un despunte, sólo son algunos puntos estratégicos los que si se están beneficiando, es decir, los restaurantes de la escénica y playa les ha ido bien donde van turistas pero algunos restaurantes que están en la zona costera y en la zona urbana y sub urbana han tenido un desempeño regular y no es lo suficiente para decir que estamos en una reactivación económica”, precisó.

Castro Soto, dijo que será hasta el otro año cuando estemos pensando en una reactivación económica real en el puerto de Acapulco.

Insisto que muchos comercios no han podido abrir porque están buscando financiamiento y salir de sus deudas, “muchos cerraron porque ya no pudieron seguir pagando la nómina, la renta y tuvieron que despedir personal”.

El colectivo tienen aglutinados 180 Restauranteros y de esos 20 cerraron y no han podido abrir.